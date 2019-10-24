Полина Гагарина перенесла концерт в Екатеринбурге из-за болезни

14:34 | 25.10.2019

Фото: Instagram Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина перенесла свой концерт в Екатеринбурге из-за болезни. Шоу «Обезоружена» должно было состояться сегодня вечером, однако организаторы сообщили, что Гагарина выступит в уральской столице только 6 декабря.



О плохом самочувствии Полина Гагарина рассказала в Instagram ещё вчера, а сегодня сообщила о переносе концерта.



«Мое сегодняшнее выступление в Екатеринбурге перенесено на 6 декабря. Оно состоится на той же площадке - в Конгресс-центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Все купленные ранее билеты будут действительны на новую дату. Я приношу свои извинения всем, кто планировал прийти на мой концерт», - написала певица.



Зрителей, желающих отказаться от концерта, попросили обратиться по номеру телефона, указанному на билете.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»