В Екатеринбурге в пожаре погибла бабушка

Фото: Александр, подписчик группы «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Сегодня утром в Екатеринбурге в пожаре на улице Красных Командиров погибла бабушка.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании в квартире одного из домов на Красных Командиров поступило в 10: 36. К месту пожара выехали 4 единицы техники и 13 человек личного состава. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 15 человек из них 5 детей, из них звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов спасены 5 человек. В 10:50 огонь локализован, в 11:01 пожарные справились с открытым огнём. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 12:30.О пострадавших пресс-служба ведомства не сообщает.Однако как сообщают подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте», во время пожара погибла бабушка.В пресс-службе СУ СК по Свердловской области косвенно подтвердили факт гибели человека, сказав, что на место ЧП выехал следователь по Орджоникидзевскому району, пообещав сообщить подробности позже. В ГУ МЧС по Свердловской области от комментариев уклонились.