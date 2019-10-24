В Нижнем Тагиле строителю предъявили обвинение об изнасиловании

14:09 | 25.10.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело в отношении гражданина одной из бывших союзных республик. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, мужчина неофициально работал строителем.



Инцидент случился 20 октября, когда 28-летний мужчина распивал спиртное в компании двух знакомых девушек у себя дома. Во время застолья мужчина стал себя агрессивно вести по отношению к одной из девушек, а когда её подруга решила заступиться, стал бить «защитницу», после чего выгнал её из дома. Оставшуюся в гостях девушку он стал избивать ножкой от стула и металлической кастрюлей, а также угрожал ей убийством.



После побоев мужчина изнасиловал девушку, а ложась спать запретил ей уходить из дома. Пострадавшая не стала убегать и написала СМС подруге с просьбой о помощи. Подруга вызвала наряд полиции, который задержал злоумышленника.



Сейчас сотрудники СКР собирают доказательную базу и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Обвиняемый на данный момент находится под стражей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»