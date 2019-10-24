Избирком зарегистрировал заявку на референдум по возврату прямых выборов мэров в Свердловской области

13:38 | 25.10.2019

Фото: web.archive.org

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала заявку на проведение референдума по возвращению выборов мэра. Как сообщили в облизбиркоме, заявление о регистрации инициативной группы, которая будет заниматься референдумом, поступила 23 октября.



С ходатайством в избирком обратились Иван Волков и «Комитет спасения сквера».



Отметим, что комиссия будет рассматривать документ ходатайства о регистрации инициативной группы в течение 15 дней.



Стоит добавить, что сейчас в Екатеринбурге также создали комитет «Право выбора», который занимается борьбой за возвращение прямых выборов. Первое заседание было проведено вчера, 24 октября. На нем присутствовали 30 человек, об этом рассказали в URA.RU. В комитет вошли депутат Заксобрания Вячеслав Вегер, общественница Екатерина Петрова, бывший депутат Дмитрий Головин, а также политтехнолог Михаил Корабельников.



Во время совещания они приняли решение о проведении соцопросов, распространении агитационных материалов. Кроме того, они собираются выступить с обращением о проведении городского опроса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»