В екатеринбургском «Колизее» может появиться оперный театр

13:19 | 25.10.2019

Фото: itsmycity.ru

В екатеринбургском кинотеатре «Колизей» к 300-летию города могут открыть камерный оперный театр. По мнению директора Екатерининского оркестра Евгения Кармазина, это будет большой подарок на юбилей уральской столицы.



Как сообщает информагентство ТАСС, сейчас по поводу создания оперного театра идут переговоры со спонсорами, которые заинтересованы в этом.



Следует напомнить, что «Колизей» был построен в 1847 году в качестве городского театра. Кинопоказы там велись с 1912 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»