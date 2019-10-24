В Екатеринбурге на перекрестке улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков открылось движение

13:03 | 25.10.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице после долгого ремонта открылось движение на перекрестке улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков.



Перекресток был закрыт из-за работ по демонтажу подземного перехода. Ремонтом занималось ООО «Бридж».



Напомним, что ремонт начался в середине сентября. Изначально планировалось, что его закончат 21 октября, однако из-за сложных погодных условий затянулась укладка асфальта. Трамваи начали ходить по перекрестку 14 октября, а движение транспорта полностью восстановили к 25 октября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»