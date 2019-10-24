На Среднем Урале обсудили, как удержать врачей в деревнях

12:35 | 25.10.2019

Программа материальной поддержки сельских врачей сдает сбои, призналась заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите.



«На сегодня у нас есть только финансовые рычаги для удержания людей и стимулирования медиков работать в отдаленных территориях. Однако люди получают 1 млн по программе, работают в отдаленной территории, но вступают в ипотеку в Екатеринбурге и довольно скоро перебираются в мегаполис», – заявила она накануне на площадке Экспертного Клуба Екатеринбурга.



В рамках мероприятия поднималась тема модернизации первичной медицины в регионе.



Другая проблема – кадры. В 2002 году по обеспеченности врачами Свердловская область была на 65 месте, сейчас регион тоже находится примерно на этом месте.



«Проблемы с кадрами в системе здравоохранения начались не сегодня. Я занимаюсь решением кадровых проблем уже 17 лет. Когда я анализировал ситуацию, понял, что только 10 % выпускников вечернего профиля уходит в здравоохранение, все остальные работают не по специальности. Мы пришли к выводу, что в регионе необходимо организовать целевую подготовку кадров, в первую очередь первичного звена. Сейчас у нас в вузе целевую подготовку проходит более 2000 человек за счет федерального и регионального бюджета. Если эта «армия» будет направлена в первичное звено, мы решим кадровую проблему. Мы готовим специалистов, нужно только грамотно ими распорядиться. Процесс увеличения бюджетных мест в вузе идет, но он это увеличение не может быть беспредельным, поскольку у нас нет мест в общежитии, и не предполагается строительства новых общежитий», – рассказал проректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России по непрерывному медицинскому образованию и региональному развитию Алебай Сабитов.



Глава Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев в ответ заявил, что нужно проработать меры закрепления людей в отдаленных территориях на законодательном уровне, в том числе вопрос недобросовестных выпускников, которые выучились за счет государства, но не хотят отдать стране долг.



«Поскольку сейчас отсутствует механизм распределения выпускников вузов и закрепления на месте работы хотя бы в течение первых трех-пяти лет, то серьезно стоит вопрос, как обеспечить первичное звено здравоохранения врачами. На практике ситуация такова: даже если человек обучается по целевому набору в медицинском вузе, удержать его на рабочем месте практически нельзя, он готов вернуть миллион, который он получил от государства на оседлость. Возникает вопрос: как закрепить его на месте? Нужно вспомнить, что такая практика уже существует в банках, когда говорят о неправомерном пользовании деньгами. Нужно смотреть не на миллион, который им дают, а на те затраты, которые понесло государство, обучая специалиста с первого по четвертый курс. Банки на сумму долга начисляют еще и проценты. Можно пересмотреть статью УК о неправомерном пользовании чужими средствами, ведь по сути, если человек обманул государство, то он должен вернуть проценты за пользование государственными деньгами. Возможно, это станет кнутом, который заставит специалиста хотя бы пять лет отработать в отдаленной территории», – высказал свою позицию Александр Косинцев.



Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области Елена Жолобова добавила, что задача властей - перераспределить нагрузку между врачом и средним медперсоналом, чтобы врач оказывал высококвалифицированную помощь, а все остальное делал медперсонал среднего звена. Она также отметила, что по доступности оказания первой медпомощи Свердловская область находится на 22 месте.

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