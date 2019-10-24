Новости дня
12:35 | 25.10.2019
На Среднем Урале обсудили, как удержать врачей в деревнях
«На сегодня у нас есть только финансовые рычаги для удержания людей и стимулирования медиков работать в отдаленных территориях. Однако люди получают 1 млн по программе, работают в отдаленной территории, но вступают в ипотеку в Екатеринбурге и довольно скоро перебираются в мегаполис», – заявила она накануне на площадке Экспертного Клуба Екатеринбурга.
В рамках мероприятия поднималась тема модернизации первичной медицины в регионе.
Другая проблема – кадры. В 2002 году по обеспеченности врачами Свердловская область была на 65 месте, сейчас регион тоже находится примерно на этом месте.
«Проблемы с кадрами в системе здравоохранения начались не сегодня. Я занимаюсь решением кадровых проблем уже 17 лет. Когда я анализировал ситуацию, понял, что только 10 % выпускников вечернего профиля уходит в здравоохранение, все остальные работают не по специальности. Мы пришли к выводу, что в регионе необходимо организовать целевую подготовку кадров, в первую очередь первичного звена. Сейчас у нас в вузе целевую подготовку проходит более 2000 человек за счет федерального и регионального бюджета. Если эта «армия» будет направлена в первичное звено, мы решим кадровую проблему. Мы готовим специалистов, нужно только грамотно ими распорядиться. Процесс увеличения бюджетных мест в вузе идет, но он это увеличение не может быть беспредельным, поскольку у нас нет мест в общежитии, и не предполагается строительства новых общежитий», – рассказал проректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России по непрерывному медицинскому образованию и региональному развитию Алебай Сабитов.
Глава Общественной палаты Екатеринбурга Александр Косинцев в ответ заявил, что нужно проработать меры закрепления людей в отдаленных территориях на законодательном уровне, в том числе вопрос недобросовестных выпускников, которые выучились за счет государства, но не хотят отдать стране долг.
«Поскольку сейчас отсутствует механизм распределения выпускников вузов и закрепления на месте работы хотя бы в течение первых трех-пяти лет, то серьезно стоит вопрос, как обеспечить первичное звено здравоохранения врачами. На практике ситуация такова: даже если человек обучается по целевому набору в медицинском вузе, удержать его на рабочем месте практически нельзя, он готов вернуть миллион, который он получил от государства на оседлость. Возникает вопрос: как закрепить его на месте? Нужно вспомнить, что такая практика уже существует в банках, когда говорят о неправомерном пользовании деньгами. Нужно смотреть не на миллион, который им дают, а на те затраты, которые понесло государство, обучая специалиста с первого по четвертый курс. Банки на сумму долга начисляют еще и проценты. Можно пересмотреть статью УК о неправомерном пользовании чужими средствами, ведь по сути, если человек обманул государство, то он должен вернуть проценты за пользование государственными деньгами. Возможно, это станет кнутом, который заставит специалиста хотя бы пять лет отработать в отдаленной территории», – высказал свою позицию Александр Косинцев.
Руководитель Регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи Свердловской области Елена Жолобова добавила, что задача властей - перераспределить нагрузку между врачом и средним медперсоналом, чтобы врач оказывал высококвалифицированную помощь, а все остальное делал медперсонал среднего звена. Она также отметила, что по доступности оказания первой медпомощи Свердловская область находится на 22 месте.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:17 | 25.10.2019
В Первоуральске сменился начальник ОМВД: в отдел назначили подполковника из Каменск-Уральского
17:02 | 25.10.2019
Мэра Екатеринбурга включили в состав оргкомитета Универсиады-2023
16:42 | 25.10.2019
Из Екатеринбурга начали выполняться прямые рейсы до Доминиканы
16:22 | 25.10.2019
В выходные в Перми будет временно изменено движение общественного транспорта по улице Героев Хасана
16:09 | 25.10.2019
Начальник отдела свердловской прокуратуры проконсультирует граждан по наркотической тематике
16:09 | 25.10.2019
В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области
16:00 | 25.10.2019
В Екатеринбурге на ВИЗе задержали подозреваемых в обороте наркотиков
15:37 | 25.10.2019
В Свердловской области появится Фонд защиты прав дольщиков
15:29 | 25.10.2019
Мерами социальной поддержки в Пермском крае пользуется 870 тысяч человек
15:01 | 25.10.2019
В воскресенье в Екатеринбурге состоится митинг в память о жертвах политических репрессий
14:57 | 25.10.2019
«Фора-Банк» презентовал новый офис в Перми
14:34 | 25.10.2019
Полина Гагарина перенесла концерт в Екатеринбурге из-за болезни
14:28 | 25.10.2019
В Екатеринбурге в пожаре погибла бабушка
14:22 | 25.10.2019
В Прикамье с начала года служба санавиации помогла почти 190 пациентам
14:09 | 25.10.2019
В Нижнем Тагиле строителю предъявили обвинение об изнасиловании
13:38 | 25.10.2019
Избирком зарегистрировал заявку на референдум по возврату прямых выборов мэров в Свердловской области
13:19 | 25.10.2019
В екатеринбургском «Колизее» может появиться оперный театр
13:03 | 25.10.2019
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Фронтовых бригад и Старых большевиков открылось движение
12:46 | 25.10.2019
В Свердловской области изъяли 28 тысяч бутылок пивных напитков
12:45 | 25.10.2019
В Перми по ночам будут закрывать движение транспорта на участке Комсомольского проспекта
12:35 | 25.10.2019
На Среднем Урале обсудили, как удержать врачей в деревнях
12:20 | 25.10.2019
«Пермская сетевая компания» напоминает о порядке корректировки начислений платежей за тепловую энергию
12:15 | 25.10.2019
Выходные в Перми будут теплыми
12:09 | 25.10.2019
Свердловчане теряют здоровье на заводах: в Роспотребнадзоре выделили предприятия с высоким уровнем профзаболеваний
11:49 | 25.10.2019
Количество пострадавших от клещей свердловчан в 2019 году оказалось выше среднемноголетних данных
11:11 | 25.10.2019
В Верхней Пышме за покушение на дачу взятки полицейскому осудили мигранта из Таджикистана
11:03 | 25.10.2019
В Екатеринбурге местную жительницу считали умершей, пока та не пришла поменять паспорт
10:39 | 25.10.2019
В ДТП под Екатеринбургом пострадали двое детей
10:09 | 25.10.2019
Пропавший школьник из Первоуральска сам вернулся домой
09:30 | 25.10.2019
В Первоуральске из-за пожара эвакуировали 52 жителей трехэтажки
09:03 | 25.10.2019
Сегодня молодежка «Урала» встретится с «Рубином»
20:51 | 24.10.2019
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга снесут еще несколько объектов незаконной торговли
20:46 | 24.10.2019
На бульваре Медиков в Екатеринбурге посадили 30 яблонь