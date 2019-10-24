Свердловчане теряют здоровье на заводах: в Роспотребнадзоре выделили предприятия с высоким уровнем профзаболеваний

12:09 | 25.10.2019

Большинство зарегистрированных случаев профессиональных заболеваний в Свердловской области зафиксировано на АО «Севуралбокситруда» (входит в группу «РУСАЛ» - 71), 7 случаев – на АО «ЕВРАЗ НТМК», сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



Также по два случая зарегистрировано на ОАО «Первоуральский динасовый завод», ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», ООО «Асбестовский ремонтно-машиностроительный завод», АО «НПК «Уралвагонзавод».



Всего за 9 месяцев 2019 года среди жителей Свердловской области зарегистрировано 100 случаев профессиональных заболеваний (99 – хронических и 1 острое).



По структуре видов экономической деятельности наибольшее количество хронических профессиональных заболеваний зарегистрировано на предприятиях по добыче полезных ископаемых (73%). Гораздо меньше в обрабатывающих производствах – 23%, в здравоохранении – 3% и в торговле – 1%.



Среди обрабатывающих производств первое место по количеству установленных профессиональных заболеваний занимает металлургия (65,2%).



В структуре причин развития хронических профессиональных заболеваний за 9 месяцев 2019 года ведущее место занимают заболевания от воздействия физических факторов (48%), на втором месте – заболевания от воздействия физических перегрузок (26%), далее заболевания от воздействия промышленных аэрозолей (18%).



В большинстве случаев профессиональная патология обусловлена несовершенством технологических процессов и оборудования – отсутствием необходимой механизации и автоматизации производств, неприменением дистанционных систем управления, а также неэффективностью либо нерациональностью существующих систем вентиляции производственных помещений.

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