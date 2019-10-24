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11:49 | 25.10.2019
Количество пострадавших от клещей свердловчан в 2019 году оказалось выше среднемноголетних данных
За 9 месяцев 2019 года диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у 83 жителей Свердловской области, что на 6% ниже уровня 2018 года. Случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом зарегистрированы в 18 муниципалитетах области, при этом более половины заболевших (55% случаев) – среди жителей г. Екатеринбурга. Диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» зарегистрирован у 480 свердловчан, что на 6% выше 2018 года.
В 2019 году зарегистрирован 1 летальный исход от клещевого вирусного энцефалита. Погибшим оказался мужчина 55 лет, житель г. Екатеринбурга, не привитый от клещевого вирусного энцефалита. Противоклещевой иммуноглобулин ему не был введен, поскольку гражданин не обращался за медицинской помощью, утверждая, что клещ его не кусал, он снял с себя ползающего клеща при посещении леса.
Всего по итогам сезона 2019 г. почти треть пациентов (24 человека) с диагнозом клещевой вирусный энцефалит отрицали факт укуса клеща, отмечали только посещение лесопарковых зон, садов и т.д. В одном случае заражение произошло при употреблении в пищу сырого козьего молока.
© «Вечерние ведомости»
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