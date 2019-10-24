В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о контрафактном табаке для кальянов

11:29 | 25.10.2019

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 23-летнему Максиму Адаменко. Он признан виновным по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение или сбыт табачной продукции без маркировки в особо крупном размере»). Как сообщили корреспонденту veved.ru в Кировском райсуде, Максиму Адаменко назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.



Напомним, что в 2015 году Максим Адаменко прибыл в Екатеринбург из Новосибирска, где проживал и работал в баре кальянщиком. Вникнув в детали табачной индустрии, молодой человек решил самостоятельно заняться торговлей соответствующими товарами. Организовав небольшой магазин по продаже табака и сопутствующей продукции, он начал развивать бизнес.



В апреле 2018 года в ходе проведенной оперативниками подразделения по борьбе с экономическими подразделениями ГУ МВД России по Свердловской области контрольной закупки в магазине обвиняемого был выявлен факт продажи табачной продукции без соответствующей маркировки. Общая масса изъятой продукции составила более 560 килограмм на сумму свыше 2 млн. рублей.



Любопытно, что Максим Адаменко также является соучредителем свердловской областной общественной организации по борьбе с контрафактной продукцией «Народный щит».

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