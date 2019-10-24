В Верхней Пышме за покушение на дачу взятки полицейскому осудили мигранта из Таджикистана

11:11 | 25.10.2019

Верхнепышминский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Мухторджона Худоева. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия»). Суд назначил Худоеву наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что 27 августа 2019 года около 18 ч. сотрудниками МО МВД России «Верхнепышминский» выявлен и задержан Худоев, допустивший нарушение режима пребывания в Российской Федерации. После чего, Худоев, пытаясь избежать административной ответственности, находясь в служебном автобусе, предложил начальнику отдела по вопросам миграции МО МВД России «Верхнепышминский» взятку в виде денежных средств в размере 11 тыс. рублей. Сотрудник полиции отказался от предложения.

© «Вечерние ведомости»