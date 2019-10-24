Новости дня
11:03 | 25.10.2019
Фото: ritual.ru
В Екатеринбурге местную жительницу считали умершей, пока та не пришла поменять паспорт
Выяснилось, что о том, что женщина умерла сообщила её мать в 2009 году, так как в 2004 году свердловчанку ушла из дома, оставив своего сына с бабушкой и не вернулась. С 2018 года женщина проживала в Талице.
После потери паспорта она обратилась в Управление соцполтики Талицкого района, где и узнала о своем новом статусе. После этого ей пришлось обратиться в Железнодорожный суд Екатеринбурга, чтобы ей вернули статус живого человека.
В итоге, запись о смерти женщины суд аннулировал.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
11:11 | 25.10.2019
В Верхней Пышме за покушение на дачу взятки полицейскому осудили мигранта из Таджикистана
11:03 | 25.10.2019
В Екатеринбурге местную жительницу считали умершей, пока та не пришла поменять паспорт
10:39 | 25.10.2019
В ДТП под Екатеринбургом пострадали двое детей
10:09 | 25.10.2019
Пропавший школьник из Первоуральска сам вернулся домой
09:30 | 25.10.2019
В Первоуральске из-за пожара эвакуировали 52 жителей трехэтажки
09:03 | 25.10.2019
Сегодня молодежка «Урала» встретится с «Рубином»
20:51 | 24.10.2019
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга снесут еще несколько объектов незаконной торговли
20:46 | 24.10.2019
На бульваре Медиков в Екатеринбурге посадили 30 яблонь
20:37 | 24.10.2019
Уральца посадили на 3,5 лет за отправку денег террористам
19:47 | 24.10.2019
На Эльмаше завтра запустят движение на многострадальном перекрестке
19:46 | 24.10.2019
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева и Восточной легковушка врезалась в «скорую»
19:33 | 24.10.2019
В Зеленой роще в Екатеринбурге начали вырубать старые деревья
18:27 | 24.10.2019
Предприятие по разработке Ново-Шемурского месторождения реализует экологическую программу по очистке воды
18:02 | 24.10.2019
В зоопарке Екатеринбурга появились кенгуру Хагена
17:47 | 24.10.2019
На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» произошло ДТП, в котором погиб пешеход
17:19 | 24.10.2019
Детской поликлинике №13 города Екатеринбурга исполняется 70 лет
16:04 | 24.10.2019
В Свердловской области задержали мужчину, обвиняемого в краже 120 тысяч рублей с кредитной карты
15:56 | 24.10.2019
Участницы «Миссис Екатеринбург 2019» поддержат детей из онкоцентра
15:46 | 24.10.2019
В Пермском крае появятся два новых муниципальных округа
15:43 | 24.10.2019
В Прикамье меняется законодательство об упрощенной и патентной системе налогообложения
15:41 | 24.10.2019
Заксобрание края одобрило отзыв на федеральный проект об изменении закона о соцгарантиях для детей-сирот
15:35 | 24.10.2019
Заксобрание Прикамья в первом чтении приняло законопроекты, которые корректируют действие региональных СПИК
15:32 | 24.10.2019
До конца октября в Екатеринбурге назначат нового директора ЦПКиО
15:10 | 24.10.2019
В Екатеринбурге будут судить мужчину, подделавшего пятитысячные купюры
14:34 | 24.10.2019
Возле станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге на пешеходном переходе сбили человека
14:24 | 24.10.2019
Митинг против мусорного полигона в Екатеринбурге перенесли из центра в парк 50-летия ВЛКСМ
14:18 | 24.10.2019
Пермские школьники вышли в финал международного инженерного конкурса