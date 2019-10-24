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11:03 | 25.10.2019

Фото: ritual.ru

В Екатеринбурге местную жительницу считали умершей, пока та не пришла поменять паспорт

В уральской столице свердловчанку считали погибшей 10 лет. Об этом статусе женщина узнала, когда пришла восстанавливать утерянный паспорт, об этом рассказали в прокуратуре.

Выяснилось, что о том, что женщина умерла сообщила её мать в 2009 году, так как в 2004 году свердловчанку ушла из дома, оставив своего сына с бабушкой и не вернулась. С 2018 года женщина проживала в Талице.

После потери паспорта она обратилась в Управление соцполтики Талицкого района, где и узнала о своем новом статусе. После этого ей пришлось обратиться в Железнодорожный суд Екатеринбурга, чтобы ей вернули статус живого человека.

В итоге, запись о смерти женщины суд аннулировал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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