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10:39 | 25.10.2019

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В ДТП под Екатеринбургом пострадали двое детей

Вчера вечером, 24 октября, в Арамиле произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Как сообщили в ГИБДД по Свердловскойй области, серьезных травм они не получили.

Авария случилась из-за того, что женщина за рулем Hyundai разворачивалась с обочины и не заметила автомобиль, который в этот момент ехал рядом, в результате чего врезалась в него. Сама виновница аварии рассказала, что слишком поздно включила поворотник, поэтому её не пропустили.

Дети 9 и 11 лет, сидевшие в Hyundai были пристегнуты ремнями и сидели в автокреслах, поэтому получили незначительные травмы

На данный момент в ГИБДД проводится проверка, в ходе которой инспекторы выяснят все обстоятельства аварии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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