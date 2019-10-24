В ДТП под Екатеринбургом пострадали двое детей

10:39 | 25.10.2019

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Вчера вечером, 24 октября, в Арамиле произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Как сообщили в ГИБДД по Свердловскойй области, серьезных травм они не получили.



Авария случилась из-за того, что женщина за рулем Hyundai разворачивалась с обочины и не заметила автомобиль, который в этот момент ехал рядом, в результате чего врезалась в него. Сама виновница аварии рассказала, что слишком поздно включила поворотник, поэтому её не пропустили.



Дети 9 и 11 лет, сидевшие в Hyundai были пристегнуты ремнями и сидели в автокреслах, поэтому получили незначительные травмы



На данный момент в ГИБДД проводится проверка, в ходе которой инспекторы выяснят все обстоятельства аварии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»