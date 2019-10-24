В Первоуральске из-за пожара эвакуировали 52 жителей трехэтажки

09:30 | 25.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ранним утром в одном из жилых домов Первоуральска случился пожар. Спасателям пришлось эвакуировать 52 жителей трехэтажки, 11 из которых – дети, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о пожаре поступило в 05:40 из жилого дома на улице Ватутина. Там загорелось чердачное перекрытие.



Следует отметить, что шестерых жителей дома сотрудникам МЧС пришлось спасать с помощью масок. Кроме того, мужчину с ограниченными возможностями пожарные вынесли на носилках.



Пожарные справились с огнём за 10 минут. На месте работали 7 пожарных машин и 14 спасателей.



Пострадавших в пожаре нет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»