Сегодня молодежка «Урала» встретится с «Рубином»

09:03 | 25.10.2019

Фото: ФК «Урал»

Сегодня, 25 октября, в рамках 14 тура молодежного первенства, молодежка футбольного клуба «Урал» встретится с «Рубином». Матч начнется в 14:00 по Екатеринбургу.



Игра пройдет на стадионе «Рубин» в Казани.



Отметим, что уральская молодежка сейчас находится на 10-м месте турнирной таблицы РПЛ с 18 очками. «Рубин» располагается на 13-й строчке, в его активе 14 очков.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»