Уральца посадили на 3,5 лет за отправку денег террористам

20:37 | 24.10.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Жителя Свердловской области признали виновным в содействии террористической деятельности. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы, об этом рассказали в региональном СУ СКР.



Отмечается, что 26-летний свердловчанин из Дегтярска признан виновным в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного статьей 205.1 УК РФ.



Как выяснили следователи, злоумышленник в течение двух лет трижды перечислял деньги за границу на счета террористической организации, запрещенной в России. Террористам эти средства нужны для покупки оружия, обмундирования и других средств ведения боевых действий.



Согласно приговору военного суда, мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»