У екатеринбурженки украли сумку, пока та делала маникюр в торговом центре

20:23 | 24.10.2019

Фото: azadliq.az

В Екатеринбурге сегодня у девушки украли сумку, пока она делала маникюр. Инцидент произошел в торговом центре «Свердловск».



О случившемся рассказала родственница пострадавшей в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург». Она отметила, что бордовая сумка с ключами, кошельком и документами была украдена прямо из-за спины девушки.



Подозреваемый в краже мужчина был одет в черные шапку и куртку и синие джинсы.



Пострадавшая уже обратилась в полицию.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»