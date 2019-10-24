В Екатеринбурге на перекрестке улиц Куйбышева и Восточной легковушка врезалась в «скорую»

В уральской столице на перекрестке улиц Куйбышева-Восточная произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Как рассказали очевидцы, водитель на иномарке KIA врезался в реанимационную машину.«Реанимация на спецсигналах ехала», - отметил один из свидетелей аварии Евгений в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».Следует добавить, что из-за произошедшего на улицах Восточной и Куйбышева образовались крупные пробки.