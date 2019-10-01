Новости дня
18:31 | 24.10.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
На конференции НХЛ в Екатеринбурге обсудили изменения правил и этические нормы
В конференции принимали участие заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, член правления Федерации хоккея России Вячеслав Деменьшин, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов.
Как отметила на конференции начальник Управления по физической культуре и спорту Людмила Фитина, Екатеринбург за последние годы стал столицей многих видов спорта, в том числе и для хоккея. Успехи спортсменов уральской столицы растут и в городе становится все более популярной массовая физическая культура.
Стоит добавить, что НХЛ является ведущей российской любительской спортивной организацией. Её основали 15 декабря 2011 года по инициативе президента Владимира Путина.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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