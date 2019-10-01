Предприятие по разработке Ново-Шемурского месторождения реализует экологическую программу по очистке воды

Северный медно-цинковый рудник ОАО «Святогор», который ведет разработку карьера Ново-Шемурского месторождения на севере Свердловской области, в два с половиной раза увеличит мощности по очистке воды. Об этом представитель предприятия рассказала в опубликованном сегодня видеофильме о работе медно-цинкового рудника, посвященного реализации комплексной масштабной экологической программы. Помимо этого, в фильме представлены планы и схемы размещения новых очистных сооружений.Проблема с утечкой части подотвальных вод появилась в 2017 году. С целью её устранения на предприятии ведется реконструкция очистных сооружений для того, чтобы собирать и перерабатывать всю воду. Кроме этого, в ближайшие два года будет построена вторая очередь очистных сооружений еще большего размера, после чего их производительность вырастет в 2,5 раза. По расчетам экспертов, это должно нормализовать ситуацию.