В зоопарке Екатеринбурга появились кенгуру Хагена

18:02 | 24.10.2019

Фото: пресс-служба екатеринбургского зоопарка

В зоопарке уральской столицы появились кенгуру Хагена. Кустарниковый вид гораздо меньше обычного кенгуру и имеет необычный внешний вид.



Животных, приехавших к нам из Москвы, зовут Пол и Мэгги. Сотрудники зоопарка рассчитывают, что в будущем пара даст потомство. Кенгуру Хагена есть также в зоопарке Нижнего Новгорода, а из европейских зоопарков – только в Праге.



Рост необычного вида кенгуру составляет 42-60 сантиметров, а их масса – около 5-6 кг. На спине у животных темная шерсть, также у них маленькая узкая голова и маленькие закругленные уши.



Увидеть удивительных животных можно в вольере павильона «Приматы».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»