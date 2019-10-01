Детской поликлинике №13 города Екатеринбурга исполняется 70 лет

17:19 | 24.10.2019

Фото: wikimapia.org

Сегодня, 24 октября, екатеринбургская поликлиника №13 отмечает свой 70-летний юбилей. В легендарном учреждении наблюдаются около 77 тысяч пациентов, в число которых входят дети из Октябрьского и Кировского районов и начинающие спортсмены со всего города, об этом рассказали в городской администрации.



С тех пор как детская поликлиника объединилась с «Детской городской больницей №10» в 2017 году, количество сотрудников учреждения достигло 800, 250 человек из которых – врачи, а 300 – средний медперсонал.



На сегодняшний день в МАУ «ДГП №13» работают 12 поликлинических отделений, отделение неотложной помощи, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, школьно-дошкольное отделение, детский травмпункт, дневной стационар, консультативно-педиатрическое отделение, городской центр спортивной медицины, а также единственный в городе кабинет ранней помощи для недоношенных детей из групп перинатального риска.



Стоит отметить, что учреждение не прекращает развиваться и стремится внедрять новые технологии и открывать новые отделения.



Знаменательную дату сотрудники и ветераны медучреждения, а также руководители города будут отмечать сегодня. На торжественном мероприятии представителям медучреждения будут вручать грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»