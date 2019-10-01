На новую площадку для дрессировки собак в Екатеринбурге потратят 475 тысяч рублей

16:16 | 24.10.2019

Фото: wolcha.ru

«Екатеринбургское лесничество» планирует оборудовать в уральской столице новую площадку для дрессировки собак. Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, на это планируется потратить 475,3 тысячи рублей.



Новая площадка для питомцев появится на Вторчермете в парке. Камвольного комбината на улице Фреганской. Планируется, что она займет 275 квадратных метров. На территории будут трамплины, барьеры, вышки, снаряды «Бум» и «Покрышка», а также урны и скамейки.



Подрядчика определят на аукционе 31 октября.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»