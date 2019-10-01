В Свердловской области задержали мужчину, обвиняемого в краже 120 тысяч рублей с кредитной карты

16:04 | 24.10.2019

Фото: v-kurse.ru

В Верхней Салде полицейские задержали мужчину, обвиняемого в краже 120 тысяч рублей с кредитной карты, об этом сообщили в МО МВД «Верхнесалдинский».



В день инцидента пострадавший распивал спиртное. После этого к нему пришел коллега и попросил взаймы 1500 рублей, а поскольку пострадавший был сильно пьян, он сказал сотруднику сходить до банкомата и самостоятельно снять нужную сумму денег. Также он попросил мужчину купить себе ещё выпивки.



На следующий день коллеги встретились на работе и потерпевший тут же вспомнил о том, что отдавал карту знакомому. Найти он её не смог, но проверив баланс, обнаружил, что на карточке не хватает 120 тысяч рублей.



Оказалось, что злоумышленник снял деньги и уже потратил часть суммы, заказав запчасти на автомобиль.



В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»