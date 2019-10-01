Участницы «Миссис Екатеринбург 2019» поддержат детей из онкоцентра

15:56 | 24.10.2019

Участницы городского конкурса «Миссис Екатеринбург 2019» отправятся 29 октября в детский онкоцентр в ОКДБ №1 (Серафимы Дерябиной, 32). Эта акция поддержки и материнского сочувствия пополнит длинный список социальных проектов, в которых принимают участие екатеринбурженки за время конкурса.



Встреча пройдет в отделении больницы, куда гостьи приедут с подарками для малышей, помогающим юным пациентам стойко переносить трудные моменты лечения.



В 2011 году по инициативе участниц конкурса в ОДЦБ №1 были привезены «коробки храбрости» с игрушками и в течение всего времени они их заполняют. По окончании болезненной процедуры их выдает процедурная медсестра и, зная об этом малыши меньше плачут.



Участницы конкурса обращаются с просьбой ко всем жителям нашего города в сборе игрушек. Напомним, что финал конкурса состоится 17 ноября в театре Эстрады.

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