До конца октября в Екатеринбурге назначат нового директора ЦПКиО

15:32 | 24.10.2019

Фото: tourister.ru

В уральской столице до конца октября планируют назначить нового директора ЦПКиО имени Маяковского. Сейчас парком руководит исполняющий обязанности директора Михаил Юланов.



По словам начальника культуры управления Ильи Маркова, большинство проблем в парке связанно именно с отсутствием внятной управляющей команды. Техническое задание по реконструкции парка смогут подготовить уже в начале 2020 года, если появится новый директор.



Напомним, ранее директором парка был Роман Шадрин. Он покинул пост в январе.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»