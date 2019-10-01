В Екатеринбурге будут судить мужчину, подделавшего пятитысячные купюры

15:10 | 24.10.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Уральской столице в суд направили дело об изготовлении поддельных денег. Как рассказали в следственном отделе по Октябрьскому району г. Екатеринбурга СК России, 26-летний свердловчанин пытался купить и сбыть ненастоящие пятитысячные купюры за 18 тысяч рублей через интернет.



Всего мужчина хотел приобрести 10 поддельных купюр. О покупке он договорился с продавцом из Тюмени.



«Вскоре после того, как данная договорённость была достигнута, автор объявления, находившийся в городе Тюмени, был взят в оперативную разработку сотрудниками правоохранительных органов. Стражи порядка пресекли противоправные действия злоумышленника ещё до отправки «заказа» в Екатеринбург», - сообщили в пресс-службе УМВД по г. Екатеринбургу.



Но чтобы изобличить получателя посылки, полицейские продолжили проводить оперативные мероприятия. Они сделали ксерокопии поддельных купюр и выслали получателю. Обвиняемого задержали при получении посылки в Екатеринбурге.



Подозреваемый пытался доказать, что деньги ему нужны были чтобы разыграть приятеля и сжечь 50 тысяч рублей у него на глазах, однако следователи выяснили, что екатеринбуржец планировал покупать и сбывать поддельные купюры и дальше в гораздо большем объеме.



Теперь уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»