Возле станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге на пешеходном переходе сбили человека

14:34 | 24.10.2019

Фото: "Инцидент Екатеринбург" / ВКонтакте

В Екатеринбурге возле метро «Проспект Космонавтов» на пешеходном переходе сбили человека. Свердловчанин скончался на месте от полученных травм.



Уточняется, что ДТП произошло напротив детской поликлиники по адресу проспект Космонавтов, 74. Дорогу переходил человек пожилого возраста с тростью, а в этот момент на него наехал автобус №56. На какой сигнал светофора пешеход пересекал проезжую часть – пока неизвестно.



На месте работают полицейские и медики.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»