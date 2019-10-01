Митинг против мусорного полигона в Екатеринбурге перенесли из центра в парк 50-летия ВЛКСМ

14:24 | 24.10.2019

Фото: zanmsk.ru

Митинг против размещения мусорного полигона в Екатеринбурге 3 ноября из центра уральской столицы перенесли в парк 50-летия ВЛКСМ. По словам организатора Эдуарда Мансурова, министерство общественной безопасности Свердловской области потребовало изменить место проведения акции из-за другого мероприятия, которое также планируется провести на площади Труда в этот день.



Кроме того, министерство поручило главе Екатеринбурга Александру Высокинскому привести парк к мероприятию в надлежащее состояние.



«Если благодаря нашему мероприятию мэрия еще и порядок в парке 50-летия ВЛКСМ наведет, то такие митинги вообще каждый месяц надо проводить. Сегодня направлю письмо на Высокинского, чтобы узнать, начал ли он уже исполнять поручение министерства», — написал Мансуров на своей страничке в Facebook.



Акция против размещения мусорного полигона в районе станции Большое Седельниково запланирована на 3 ноября. Собираться активисты будут в 12 часов дня.



Напомним, что размещение полигона на юге города входит в генплан развития Екатеринбурга до 2035 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»