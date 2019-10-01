В Каменске-Уральском задержали свердловчанина, изнасиловавшего 18-летнюю девушку

13:34 | 24.10.2019

Фото: 123ru.net

В Каменске-Уральском предъявили обвинение 37-летнему рецедивисту, подозреваемому в изнасиловании 18-летней девушки, об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.



По предварительным данным, мужчина напал на свердловчанку ночью 10 октября, когда та возвращалась с работы.



Следователи установили личность подозреваемого, когда просматривали записи с камер видеонаблюдения торговой точки, находящейся недалеко от места происшествия. Там компания людей распивала спиртное, после чего мужчины разошлись в разные стороны.



«Один из участников этого импровизированного «застолья» подходил под описание злоумышленника, данное потерпевшей: короткая стрижка, кожаная куртка и джинсы. С этого момента усилия сотрудников правоохранительных органов были сосредоточены на выяснении личностей указанных граждан. Сначала были установлены граждане, не имеющие отношения к совершению преступления, а уже затем следователям и оперативникам удалось выйти и на след обвиняемого», - рассказали в СК.



Сейчас подозреваемый находится под стражей. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ. Следователи занимаются проведением молекулярно-генетической и криминалистической судебных экспертиз.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»