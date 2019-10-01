В Екатеринбурге полицейские изъяли 19 тысяч литров алкогольной продукции

13:09 | 24.10.2019

Фото предоставлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге подвели итоги оперативно-профилактической операции «Алкоголь», которая проходила с 9 по 18 октября. Мероприятие было направлено на пресечение нарушений в сфере оборота спиртосодержащей продукции, участие в нем приняли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также сотрудники отделов полиции.



Как сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, были выявлены нарушения в деятельности 57 организаций. Среди прочего были установлены факты отсутствия лицензии, нарушения правил торговли алкогольной продукцией, выпуск и оборот продукции, не маркированной специальными или акцизными марками.



В отношении нарушителей составлен 41 административный протокол, возбуждено 5 уголовных дел. По остальным выявленным правонарушениям продолжается проведение проверок.



В ходе профилактической операции изъято около 19 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

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