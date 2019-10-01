В аварии в Крыму погиб владелец екатеринбургских сыроварен

13:00 | 24.10.2019

Фото: «Соболев Сыр»

В результате ДТП в Севастополе погиб владелец сети екатеринбургских сыроварен «Соболев сыр» Максим Соболев. Вчера, 22 октября, бизнесмен ехал на мотоцикле и столкнулся с автомобилем.



Несколько минут после аварии Соболев ещё был жив, однако, спасти его не удалось. Бизнесмен скончался из-за тяжелых травм: перелома бедра и повреждений внутренних органов.



Владельцу и основателю сыроварен «Соболев сыр» было 37 лет. По словам представителей компании, сыроварни продолжат работать.



Стоит отметить, что весь сыр на предприятии изготавливают вручную. На данный момент фирменные магазины компании работают в Екатеринбурге, Сочи и Новом Уренгое.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»