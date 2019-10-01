В Екатеринбурге на Восточной расхлестались две легковушки

В Екатеринбурге днем 24 октября около 12:10 на улице Восточной произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей. Как рассказали корреспонденту veved.ru очевидцы, около АЗС на Восточной, 5в столкнулись «Лада Гранта» и «ВАЗ-2115». В «пятнадцатой» серьезно пострадал пассажир.Автомобили получили механические повреждения. У «Гранты» полностью разбита передняя часть, у «ВАЗ-2115» – задняя.На проезжей части начинает образовываться затор, участники аварии ожидают приезда экипажа ДПС.