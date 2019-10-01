В интернет-магазине МегаФона на Урале выросли заказы наушников

12:32 | 24.10.2019

Сотрудники интернет-магазина МегаФона на Урале принимают в среднем 100 заказов каждый день. Тренд последних месяцев – увеличение спроса на наушники и гарнитуры, по сравнению с прошлым годом он вырос в 1,5 раза.



«Уральцы все больше отправляют и слушают аудиосообщения в мессенджерах, смотрят видеоконтент – и все это в режиме нон-стоп. Это влияет на запросы потребителей. И сегодня, помимо смартфонов, ходовой товар – наушники и гарнитуры. Мы также ждем увеличения таких заказов к Новому году», – отмечает директор МегаФон Ритейл на Урале Алексей Быков.



Второй тенденцией стала покупка товаров с телефона. Посетители интернет-магазина предпочитают выбирать устройства и аксессуары здесь и сейчас. Две трети покупок (61%) были просмотрены и оформлены с помощью мобильного телефона, что на 11% больше прошлого года. 36% заказов поступают с компьютера, остальные приходятся на планшеты.



С начала года женщины (43%) приблизились к мужчинам (57%) в мобильном онлайн-шопинге и стали активнее пользоваться витриной МегаФона. Из регионов пальму первенства держат жители Екатеринбурга и Свердловской области – на них приходится каждый третий заказ.



В интернет-магазин чаще всего заходят за смартфонами. На них приходится половина оформленных заказов. В лидерах продукция Samsung, Apple, Honor, Xiaomi и Huawei. Помимо наушников и гарнитур, из аксессуаров в топе защитные стекла и пленки.



При оформлении заказа в рабочее время его, как правило, подтверждают в течение 10 минут. После этого покупку можно забрать в пункте выдачи интернет-магазина МегаФона, в салоне оператора или заказать доставку курьером по городу.



На правах рекламы*

© «Вечерние ведомости»