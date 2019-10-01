В Екатеринбурге коллекторов оштрафовали на 50 тысяч за сообщения бывшему должнику

12:11 | 24.10.2019

Фото: vedom.suborov.ru

В Екатеринбурге судебные приставы назначили штраф «Первому коллекторскому бюро», за то, что его сотрудники названивали должнику, давно погасившему кредит, об этом сообщили в УФССП по Свердловской области.



Отмечается, что в банке мужчине не сообщили о передаче кредитного договора третьей стороне. В день свердловчанину приходило по 22 сообщения с требованием погасить несуществующий долг. При этом по правилам коллекторы имеют право беспокоить должника голосовыми или текстовыми сообщениями не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц.



В итоге «Первое коллекторское бюро» оштрафовали на 50 тысяч за нарушение федерального законодательства о взаимодействии с должниками.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»