Новости дня
11:39 | 24.10.2019
«Холдинг Кабельный Альянс» увеличит объем розничных продаж знаменитых подстаканников
«Основной упор мы всегда делали на оптовые продажи, взаимодействуя с дилерами или выполняя корпоративные заказы. Сейчас оптовая торговля для нас по-прежнему в приоритете, но мы также планируем развивать розничное направление. Спрос на посуду, выпускаемую на нашем заводе под брендом «Кольчугинский мельхиор», высокий. Не проходит и дня, чтобы люди не спрашивали, где можно купить подстаканник или турку. Интернет – самый эффективный и быстрый способ совершить покупку», – рассказал начальник отдела продаж товаров народного потребления ООО «ХКА» Владислав Третяк.
С запуском интернет-магазина компания в течение нескольких месяцев планирует увеличить собственные розничные продажи не менее, чем в 3-4 раза. Сейчас ежегодный объем розничной реализации продукции цеха товаров народного потребления через магазины ХКА и выставки составляет порядка 15 000 штук.
Стоит отметить, что под брендом «Кольчугинский мельхиор» на заводе «Электрокабель» выпускаются столовые приборы (из серебра 925 пробы или высококачественного мельхиора с покрытием золотом и серебром), посуда для кухни и ресторана (медная, посеребренная, позолоченная, никелированная и хромированная), чайные наборы, подносы, изготовленные из чистой меди песочные часы и даже наборы для бани (ведро, шайка, ковши), ионизаторы воды из чистого серебра.
Отдельным предметом гордости Кольчугинского завода являются подстаканники. В советское время было несколько предприятий по изготовлению подстаканников – и в Ленинграде, и на Украине. Но сегодня в стране, кроме Кольчугинского завода, массово их никто не изготавливает. При этом на предприятии бесконвейерное производство, большинство технологических операций выполняется вручную.
В 2018 году «Электрокабель» выпустил почти 200 000 подстаканников. Отметим, если составить их друг на друга, то получится стопка высотой 22,5 километра.
© «Вечерние ведомости»
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