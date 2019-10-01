Верховный суд РФ вынес решение по громкому делу свердловских оперативников

11:39 | 24.10.2019

Верховный Суд Российской Федерации, накануне, 23 октября оставил без изменений приговор 4-ем оперативникам свердловского УЭБиПК, ранее признанных виновными в превышении полномочий.



Напомним, что Свердловский областной суд 8 апреля этого года вынес приговор по уголовному делу, обвиняемыми по которому проходили четыре оперуполномоченных Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД – Алексей Ворлинский, Александр Косман, Николай Жуков и Евгений Кулик. Суд признал их виновными по ч.1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).



Судья Антон Башков назначил полицейским условные сроки – Алексею Ворлинскому наказание в виде лишения свободы на срок 3,6 года условно, остальным – три года условно.



Напомним, что оперуполномоченный УЭБиПК по особо важным делам Алексей Ворлинский, замначальника отдела по выявлению преступлений в сфере лесопромышленного комплекса и недропользования УЭБиПК Александр Косман, начальник отдела противодействия коррупции УЭБиПК Николай Жуков и оперативник этого отдела Евгений Кулик были задержаны 27 июня 2017 года сотрудниками УФСБ по Свердловской области.



«Бэпников» обвинили в том, что они спровоцировали взятку — уговорили бизнесмена Артура П. дать деньги сотруднику Департамента Росприроднадзора по УрФО Антону Лобанову.



Добавим, что все четверо сотрудников уже покинули службу в органах внутренних дел – кто-то по собственному желанию, кто-то в связи с выходом на пенсию. За совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции был уволен лишь Николай Жуков приказом от 23 мая 2019 года. В ходе проведенной служебной проверки был установлен факт совершения Жуковым проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, выразившегося в стремлении извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленную карьеристскими побуждениями.



Николай Жуков обратился в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга к ГУ МВД России по Свердловской области с иском о признании незаконными заключения служебной проверки, приказа об увольнении, восстановлении на службе, взыскании оплаты времени вынужденного прогула, но решением от 5 июля ему было отказано. Жуков подал апелляцию в Свердловский областной суд, который 17 октября полностью отменил решение нижестоящей инстанции, удовлетворив требования полицейского. Его интересы в Облсуде представлял известный юрист Дмитрий Рожин.



Сейчас, после вступления приговора по уголовному делу в законную силу, процедура увольнения начнется заново.

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