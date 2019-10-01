Екатеринбург вошел в десятку самых красивых городов РФ осенью

11:35 | 24.10.2019

Фото: pikabu.ru

Уральская столица вошла в топ-10 самых красивых городов России для путешествий осенью по версии туристического портала ТурСтат.



Уральская столица набрала 3% голосов наравне с Великим Новгородом. Самым красивым городом России по мнению респондентов является Санкт-Петербург, он собрал 26% голосов. Также десятку самых красивых городов для осенних путешествий вошли Калининград (10%), Казань, Нижний Новгород (по 8%), Москва (7%), Краснодар (6%), Владивосток, Ростов-на-Дону (по 4%).



В опросе принимали участие более 5 тысяч человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»