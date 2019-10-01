Екатеринбуржцы смогут внести предложения о строительстве новых полигонов

11:12 | 24.10.2019

Фото: u-f.ru

Власти уральской столицы обсудят с жителями города размещение мусорных полигонов, об этом сообщил вице-мэр по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин.



Как сообщил Бирюлин в программе «События. Акцент», власти планируют мероприятия по донесению сведений о строительстве до горожан и получению обратной связи. Он также добавил, что выбранные площадки в районе нефтебазы возле поселка Шабры обсуждались с министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, а схема регионального размещения по переработке отходов прошла через общественные обсуждения.



Стоит напомнить, что строительство двух новых полигонов входит в генплан развития Екатеринбурга до 2035 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»