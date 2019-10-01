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10:57 | 24.10.2019
В Екатеринбурге снесут здание первого аэропорта
«Архитектура здания представляет собой далеко не лучший образец 30-х — 50-х годов. Общий объем здания весьма утилитарен, украшен шестиколонным портиком с квадратными колоннами, не имеющими каких-либо стилевых признаков. Никаких интересных декоров фасада или интерьеров здание не содержит», — сказала начальник отдела правовой и организационной работы управления госохраны ОКН Евгения Игнатова.
По некоторым данным, на месте аэропорта создатели торгового центра «Гринвич» возведут «золотой» автовокзал, однако сроки строительства нового здания пока неизвестны.
Отметим, аэропорт «Уктус» начал работу в 1923 году. Это самый первый авиаузел в Екатеринбурге. Само здание вокзала на Белинского, 246 выстроили во второй половине 30-х годов.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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