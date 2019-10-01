Владимир Соловьев не принял вызов несистемной левой оппозиции Екатеринбурга

10:19 | 24.10.2019

Организаторы согласованной протестной акции «Антикапитализм 2019 - «Марш бесов», коалиция левых несистемных организаций Екатеринбурга («Левый Фронт», марксистский кружок Station Marx, «Левый блок», «Объединенная коммунистическая партия» (ОКП), «Российское социалистическое движение» (РСД), «Левое социалистическое действие» (ЛевСД), молодежное движение «Выбор», и екатеринбургское веганское движение за права животных) разместили на своих страницах в соцсетях вызов на митинг известного московского пропагандиста Владимира Соловьева.



«Мы вызываем на наш митинг пропагандиста Владимира Соловьева, назвавшего в своём эфире Екатеринбург городом бесов, чтобы он, глядя нам в глаза, извинился перед городом и его жителями! Если ты мужик, приезжай!» - говорится в обращении, размещенном на странице в вконтакте Свердловского отделения «Левого Фронта».



Однако телеведущий Владимир Соловьев не примет приглашение поучаствовать в акции «марш бесов», запланированной в Екатеринбурге на ближайшую субботу. Об этом он рассказал журналисту «Урал. МБХ медиа».



«А зачем туда идти? Они же просто хотят словить "хайп". Как экоактивисты и зоозащитники могут называть себя "бесами"? А тем, которые называют себя марксистами, было бы еще неплохо почитать классику марксизма. Ну так, хотя бы, чтобы не позориться. Чтобы они смотрели, кто рядом с ними идет. Когда люди сами называют себя "бесами", я что-то не могу представить Владимира Ильича Ленина, который проводил бы какое-то мероприятие, назвав его "марш бесов". Это нарушает коммунистические традиции. Это нехорошо, товарищи, нехорошо»,- объяснил свою позицию Соловьев.



Активисты утверждают, что стараются привлечь внимание к протестной акции против капитализма, против антинародного курса властей, которые ввергли страну и народ в нищету и разруху, и которые каждый день оправдывают и восхваляют с помощью неприкрытой лжи с экранов телевизоров.



Кроме того, организаторы отметили, что бесами они называют не участников марша, а таких, как Соловьев – «кремлевских пропагандистов».



«А уж насколько сам Владимир Соловьев овладел искусством "переобувания в воздухе", знает вся страна. Как и его циничные попытки учить всех патриотизму и его скупку элитной недвижимости там, на Западе, в критике которой он преуспевает здесь, в России, на центральных каналах»,- говорят активисты.



Напомним, именно Владимир Соловьев в мае этого года назвал Екатеринбург городом бесов, комментируя известные события, когда жители Екатеринбурга массово вышли на акции протеста против решения городских властей о строительстве храма св. Екатерины на месте сквера в центре города. Тогда сквер удалось спасти. И именно активность неравнодушных горожан помогла сохранить полюбившееся место прогулок от ликвидации. Позже он посетил Екатеринбург и сказал, что бесов в сквере он не обнаружил.



Такое поведение пропагандиста возмущает не только левую общественность города. «Назвав свою акцию против капитализма "Маршем бесов" мы ни в коем случае не ставили цель затрагивать вопросы веры и уж тем более оскорблять чувства верующих. Это вызов и протест против оскорбления нашего города и горожан Владимиром Соловьевым, а также лживой, циничной деятельности подобных ему кремлевских пропагандистов. Мы этим маршем покажем, что мы не бесы, а бесы те, кто нам врут с экранов, служа, как цепные псы за похлебку своим хозяевам-капиталистам. Мы приглашаем на акцию всех желающих и надеемся, что различных мастей провокаторы останутся дома. А Владимир Соловьев найдет в себе мужество и приедет на митинг. Обещаю, мы предоставим ему слово в рамках регламента»,- прокомментировал координатор «Левого Фронта» в Свердловской области Константин Анисимов.



Акция начнется в 14.00 26 октября в субботу у станции метро «Ботаническая» (г. Екатеринбург, ул. Белинского, 232), именно оттуда начнется шествие с названием «Антикапитализм 2019 - Марш бесов». А закончится все в парке «Южный» митингом, на котором выступят представители движений.

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