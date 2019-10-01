Три автомобиля сгорели минувшей ночью в Екатеринбурге

09:50 | 24.10.2019

Минувшей ночью в Екатеринбурге горели сразу три автомобиля – Infiniti, Nissan X-Trail и Nissan Presea. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



В час ночи на улице Краснофлотцев загорелся Infiniti. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут.



Примерно через полчаса на Камчатской огонь охватил две машины – Nissan X-Trail и Nissan Presea. На место на двух единицах техники прибыли восемь спасателей. Потушить огонь удалось за четыре минуты.



Информации о пострадавших нет.



Как сообщили в Отделении по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу, сообщения о возгорании автомобилей на Камчатской и Краснофлотцев поступили минувшей ночью в отделы полиции №№ 3 и 14 соответственно. По указанным адресам выезжала следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия. Причины произошедшего устанавливаются. Владельцы транспортных средств обратились в органы внутренних дел.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»