Ехал на вахту: мужчина из Екатеринбурга пропал по пути в Мегион

09:25 | 24.10.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают 60-летнего Юрия Мохова. Последний раз он выходил на связь 12 октября в 22:30.



По некоторым данным, мужчина работает бурильщиком. Он отправился на вахту в Мегион, однако сейчас его местонахождение неизвестно.



Приметы: рост 176 см, худощавое телосложение, зелёно-голубые глаза, седые короткие волосы. В день исчезновения был одет в чёрную куртку, чёрные утеплённые брюки, коричневые ботинки и чёрную шапку. С собой имел две большие сумки.



Если вы видели пропавшего мужчину или хотите принять участие в поисках – сообщите об этом инфоргу Екатерине по номеру телефона 8-965-513-27-99.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»