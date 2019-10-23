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19:25 | 23.10.2019

Фото: ural.kp.ru

Экс-мэру Каменска-Уральского, приговоренного к колонии на 8 лет, изменили наказание

Бывшему мэру Каменска-Уральского, которого отправили в колонию за взятку на восемь лет, смягчили приговор. Сегодня, 23 октября, Областной суд рассмотрел апелляцию по делу Михаила Астахова и назначил другое наказание – шесть лет условно с испытательным сроком.

Как рассказали в пресс-службе свердловского областного суда, выслушав все доводы по делу и изучив документы, свидетельствующие о плохом состоянии здоровья подсудимого, суд смягчил приговор до 6 лет условно с испытательным сроком

Напомним, что, по данным следствия, Михаил Астахов брал деньги у подрядчика, строившего муниципальный детский сад. Экс-чиновника признали виновным в получении взятки в размере более шесть миллионов. Изначально суд назначил Астахову наказание в виде восьми лет строгого режима и штраф в более 12 миллионов рублей. Однако в июле, после оглашения приговора, здоровье у 67-летнего Михаила Астахова резко ухудшилось – его госпитализировали с сердечным приступом.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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