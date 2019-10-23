Отель «Екатеринбург-Центральный» ответит в суде за нарушение СанПинов

19:02 | 23.10.2019

Фото: hotels.anywayanyday.de

Руководство отеля «Екатеринбург-Центральный» будет отвечать перед судом за продолжительное нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Городская прокуратура обратилась с соответствующим иском в Октябрьский районный суд.



Сотрудники прокуратуры в течение нескольких месяцев пытаются заставить руководство отеля, которое одновременно с этим является владельцем автопарковки в границах улиц Белинского и Розы Люксембург, привести подконтрольный им объект в надлежащий вид. По нормам СанПина, автомобилям запрещено размещать автомобили ближе, чем в 50 метров от лечебного заведения, а автомобили, стоящие на парковке отеля, буквально прижимаются к стенам здания кожно-венерологического диспансера.



В конце июля сотрудники ведомства потребовали за месяц устранить допущенные нарушения и провести служебную проверку. Однако, судя по тому, что объект продолжает работу в прежнем режиме, условия прокуратуры выполнены не были. В отеле сообщают, что Роспотребнадзор за две недели до прокурорской проверки признал проблемную площадку не автостоянкой, а парковкой для персонала и гостей отеля. Также в ведомстве заявили, что под действие СанПиНов парковка не попадает. Отельеры также добавили, что впервые слышат об исковых требованиях со стороны прокуратуры.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»