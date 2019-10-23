Евгений Ройзман заявил о готовности поучаствовать в выборах в Госдуму

18:30 | 23.10.2019

Фото: radiovan.fm

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил сегодня о готовности принять участие в выборах в депутаты Госдумы России. Однако он уточнил, что говорит не о прямом намерении баллотироваться в 2021 году, а о готовности продолжить политическую карьеру.



По словам Ройзмана, он никогда не скрывал, что если будут какие-то честные выборы, хоть мэра, хоть губернатора, хоть депутата Государственной Думы, то он примет участие в них участие. «Я работал в Государственной Думе, работу депутатскую знаю лучше многих. Я готов. Я же никуда не делся», – отмечает экс-мэр.



Напомним, что Евгений Ройзман был депутатом Госдумы с 2003 по 2007 год. В 2013 году его избрали в качестве мэра Екатеринбург. Пост главы города он покинул в мае 2018 года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»