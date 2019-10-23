Новости дня
18:05 | 23.10.2019
Фото предоставлено В.Н. Горелых
Начальник свердловского ГУ МВД раскритиковал профилактику подростковой преступности в регионе
В подвергшемся внезапной проверке учреждении содержатся так называемые трудные подростки, преступившие черту закона, в том числе по тяжким и особо тяжким составам. Попасть сюда молодые люди могут исключительно по решению суда на срок не более 30 суток. Только в текущем году через Центр прошло 145 трудных подростков, сообщил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых.
«Генерал Мешков обошел все служебные помещения, проверил их состояние, поинтересовался, в каких условиях живут и обучаются дети, чем они питаются, когда и кто конкретно из должностных лиц главка приезжал для решения хозяйственных и бытовых вопросов, какие финансовые вливания осуществлялись за последнее время. Как выяснилось, на момент проверки в Центре находился всего лишь один юноша 2005 года рождения, помещенный на временное содержание за совершение 18 краж. Сказать, что это обстоятельство возмутило руководителя Главного управления, значит, ничего не сказать. При существующем уровне преступности среди несовершеннолетних на Среднем Урале и затратах из государственного бюджета, такое положение дел не допустимо», - рассказал полковник Горелых.
По его данным, к примеру, только за девять месяцев 2019 года к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков привлечен 61 подросток, 238 подростков совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. Увеличился удельный вес судимых несовершеннолетних, повторно преступивших черту закона. В этом году ранее судимые юноши совершили 446 преступлений.
Рост преступлений, совершенных группами несовершеннолетних отмечается на территории 11 муниципальных образований Свердловской области. В составе групп различной степени тяжести преступления совершили 880 подростков. Группами совершено 537 краж чужого имущества, 42 угона автотранспортных средств, 59 грабежей и 11 разбойных нападений.
Глава свердловской полиции дал указание детально проанализировать причины низкой наполняемости ЦВСНП и его филиала в Нижнем Тагиле. На период отсутствия правонарушителей в учреждении личный состав ведомства будет направляться по графику в подразделения ПДН Екатеринбурга для работы на улицах, в учебных заведениях.
«За видимость работы и за дутые показатели Александр Мешков намерен сурово не только спрашивать, но и наказывать, невзирая на должности и звания»,- отметил Валерий Горелых.
© «Вечерние ведомости»
23.10.2019
20:12 | 23.10.2019
К выходным в Екатеринбурге потеплеет
19:39 | 23.10.2019
В Первоуральске пропал 14-летний школьник
19:25 | 23.10.2019
Экс-мэру Каменска-Уральского, приговоренного к колонии на 8 лет, изменили наказание
19:02 | 23.10.2019
Отель «Екатеринбург-Центральный» ответит в суде за нарушение СанПинов
18:41 | 23.10.2019
В Черняевском лесу открыта новая экологическая тропа «Terra oecologia»
18:30 | 23.10.2019
Евгений Ройзман заявил о готовности поучаствовать в выборах в Госдуму
18:06 | 23.10.2019
С расклейщиками незаконных объявлений в Перми начали бороться с помощью автодозвона
18:05 | 23.10.2019
Начальник свердловского ГУ МВД раскритиковал профилактику подростковой преступности в регионе
18:00 | 23.10.2019
Игорь Сапко: создана устойчивая бюджетная конструкция, способная обеспечить выполнение всех социальных обязательств
17:53 | 23.10.2019
28 аварийных домов расселят к концу года в Нижнем Тагиле
17:39 | 23.10.2019
Отопительный сезон вовремя — с «ЕЭС-Гарант»
17:38 | 23.10.2019
Свой выходной баскетболистки УГМК проведут с подопечными «Сириуса»
17:30 | 23.10.2019
Власти Прикамья и прокуратура проверят 11 муниципалитетов по вопросу обеспечения жильем детей-сирот
17:19 | 23.10.2019
В Нижнем Тагиле выберут лучшее новогоднее оформление
17:07 | 23.10.2019
Замглавы Екатеринбурга может получить президентскую благодарность за «храмовый» опрос
16:34 | 23.10.2019
В Екатеринбурге состоится бесплатный онкосубботник
16:10 | 23.10.2019
На Среднем Урале полиция пошла на поводу у коллекторов
15:52 | 23.10.2019
Карабаш сделают комфортнее городов-миллионников
15:38 | 23.10.2019
В Екатеринбурге начали готовиться к празднованию Нового года
15:11 | 23.10.2019
Минприроды выиграл иск у АО «Аргус СФК» почти на 11 миллионов рублей
14:51 | 23.10.2019
Новый жилищный комплекс в Карабаше достроят к концу 2020 года
14:40 | 23.10.2019
В Карпинске стартует судебный процесс над водителем, погубившим туристов с Конжаковского камня
14:22 | 23.10.2019
Подведены итоги запроса предложений на отбор управляющей компании гостиничного комплекса в Перми
14:17 | 23.10.2019
Для 12 тысяч прикамцев с заболеваниями системы кровообращения закупят лекарство на 26,7 млн рублей
14:11 | 23.10.2019
В Перми открываются городские универсальные ярмарки
14:08 | 23.10.2019
Один из главных перекрёстков на Эльмаше в Екатеринбурге ещё не открыт, но машины по нему уже едут
13:56 | 23.10.2019
Пермские школьники представят свои изобретения на выставке в Индонезии
13:51 | 23.10.2019
РМК оплатит рекультивацию бесхозного хвостохранилища под Карабашом
13:44 | 23.10.2019
В ЦПКиО Екатеринбурга отпразднуют Хэллоуин
13:33 | 23.10.2019
Эвакуировали 17 человек и спасли ребёнка: в Каменске-Уральском произошёл пожар в жилом доме
13:05 | 23.10.2019
Прожиточный минимум могут понизить в Свердловской области
12:50 | 23.10.2019
Производительность карабашского завода возрастет на треть
12:47 | 23.10.2019
В Первоуральске судят бывшего банкира, обвиняемого в мошенничестве