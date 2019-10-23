Начальник свердловского ГУ МВД раскритиковал профилактику подростковой преступности в регионе

18:05 | 23.10.2019

Фото предоставлено В.Н. Горелых

Начальник Главного управления МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Александр Мешков посетил с рабочим визитом Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), дислоцирующийся на улице Ангарской в Екатеринбурге.



В подвергшемся внезапной проверке учреждении содержатся так называемые трудные подростки, преступившие черту закона, в том числе по тяжким и особо тяжким составам. Попасть сюда молодые люди могут исключительно по решению суда на срок не более 30 суток. Только в текущем году через Центр прошло 145 трудных подростков, сообщил начальник пресс-службы главка Валерий Горелых.



«Генерал Мешков обошел все служебные помещения, проверил их состояние, поинтересовался, в каких условиях живут и обучаются дети, чем они питаются, когда и кто конкретно из должностных лиц главка приезжал для решения хозяйственных и бытовых вопросов, какие финансовые вливания осуществлялись за последнее время. Как выяснилось, на момент проверки в Центре находился всего лишь один юноша 2005 года рождения, помещенный на временное содержание за совершение 18 краж. Сказать, что это обстоятельство возмутило руководителя Главного управления, значит, ничего не сказать. При существующем уровне преступности среди несовершеннолетних на Среднем Урале и затратах из государственного бюджета, такое положение дел не допустимо», - рассказал полковник Горелых.



По его данным, к примеру, только за девять месяцев 2019 года к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков привлечен 61 подросток, 238 подростков совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. Увеличился удельный вес судимых несовершеннолетних, повторно преступивших черту закона. В этом году ранее судимые юноши совершили 446 преступлений.



Рост преступлений, совершенных группами несовершеннолетних отмечается на территории 11 муниципальных образований Свердловской области. В составе групп различной степени тяжести преступления совершили 880 подростков. Группами совершено 537 краж чужого имущества, 42 угона автотранспортных средств, 59 грабежей и 11 разбойных нападений.



Глава свердловской полиции дал указание детально проанализировать причины низкой наполняемости ЦВСНП и его филиала в Нижнем Тагиле. На период отсутствия правонарушителей в учреждении личный состав ведомства будет направляться по графику в подразделения ПДН Екатеринбурга для работы на улицах, в учебных заведениях.



«За видимость работы и за дутые показатели Александр Мешков намерен сурово не только спрашивать, но и наказывать, невзирая на должности и звания»,- отметил Валерий Горелых.





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