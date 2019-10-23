28 аварийных домов расселят к концу года в Нижнем Тагиле

17:53 | 23.10.2019

Фото: URA.RU

В Нижнем Тагиле к концу 2019 года расселят 28 аварийных домов. Скорый переезд ждут 144 семьи.



Сегодня ключи от своих новых квартир получили четыре семьи – три из дома на улице Быкова, 30 и одна из дома на улице Хохрякова, 5. Кроме того, 41 собственнику произведена уплата выкупной цены их ветхих жилищ. До конца года выплаты получат ещё 10 человек.



Согласно планам, до 2022 года должны расселить 320 семей. Объём финансирования для этого составляет 593 млн 734 тысяч рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»