Новости дня
17:53 | 23.10.2019
Фото: URA.RU
28 аварийных домов расселят к концу года в Нижнем Тагиле
Сегодня ключи от своих новых квартир получили четыре семьи – три из дома на улице Быкова, 30 и одна из дома на улице Хохрякова, 5. Кроме того, 41 собственнику произведена уплата выкупной цены их ветхих жилищ. До конца года выплаты получат ещё 10 человек.
Согласно планам, до 2022 года должны расселить 320 семей. Объём финансирования для этого составляет 593 млн 734 тысяч рублей.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
23.10.2019
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