Замглавы Екатеринбурга может получить президентскую благодарность за «храмовый» опрос

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский направил обращение губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой поддержать ходатайство об объявлении благодарности Президента РФ за заслуги в государственном строительстве заместителю главы уральской столицы по связям с общественностью Екатерине Куземке.Как стало известно veved.ru из собственных источников в резиденции, объявить благодарность Куземке предлагается за её вклад в проведение опроса о месте строительства храма святой Екатерины, который состоялся 13 октября. Напомним, площадка бывшего Приборостроительного завода в историческом центре города получила 57,66% голосов.Какой именно Куземка вложила вклад в проведение опроса, неизвестно. Кроме этого, она не нашла механизмов по снижению масштабности стихийной акции протеста, которая продолжалась в Екатеринбурге с 13 по 16 мая, когда горожане вышли на улицы, протестуя против строительства храма в сквере у Театра Драмы.