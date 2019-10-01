В Екатеринбурге состоится бесплатный онкосубботник

В предстоящую субботу, 26 октября, в Екатеринбурге все желающие смогут бесплатно пройти осмотр у терапевта, хирурга, акушера-гинеколога или дерматолога для ранней диагностики заболеваний.Кроме того, по направлению врачей горожане также смогут сделать флюорографию, маммографию и УЗИ органов малого таза.Врачи будут работать с 9:00 до 15:00. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Предварительно записаться можно через Единую городскую регистратуру: (343) 204-76-76.